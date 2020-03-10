Медики подтвердили излечение от ВИЧ второго пациента в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Медики подтвердили, что так называемый лондонский пациент полностью излечился от ВИЧ. Это второй в истории человек, который победил вирус.

Как сообщают News.ru, ему сделали трансплантацию костного мозга. Пациент полностью выздоровел за 30 месяцев.

СМИ передают, что это 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года.

Первым излечившимся человеком стал "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун. В 2012 году у пациента выявили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию.

В феврале Роспотребнадзор предупредил о риске, связанном с увеличивающейся резистентностью ВИЧ ко всем классам препаратов. Тенденция к постепенному распространению лекарственной устойчивости наблюдается среди пациентов, которые ранее не принимали специализированные препараты.

По информации Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30–49 лет (70%). Растет число детей и подростков с ВИЧ.

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, ВИЧ в России – более реальная угроза, чем коронавирус.