Медики подтвердили излечение от ВИЧ второго пациента в истории

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Медики подтвердили, что так называемый лондонский пациент полностью излечился от ВИЧ. Это второй в истории человек, который победил вирус.
Как сообщают News.ru, ему сделали трансплантацию костного мозга. Пациент полностью выздоровел за 30 месяцев.
СМИ передают, что это 40-летний Адам Кастильехо из Венесуэлы. Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года.
Первым излечившимся человеком стал "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун. В 2012 году у пациента выявили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию.
В феврале Роспотребнадзор предупредил о риске, связанном с увеличивающейся резистентностью ВИЧ ко всем классам препаратов. Тенденция к постепенному распространению лекарственной устойчивости наблюдается среди пациентов, которые ранее не принимали специализированные препараты.
По информации Роспотребнадзора, сейчас тенденция заражения вирусом наблюдается среди людей активного трудоспособного возраста, преимущественно у россиян 30–49 лет (70%). Растет число детей и подростков с ВИЧ.
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, заявил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, ВИЧ в России – более реальная угроза, чем коронавирус.
Счетная палата проверит меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
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