Врачи могут второй раз в истории вылечить человека от ВИЧ?

5 марта появилась информация, что уже второго пациента с начала эпидемии ВИЧ-инфекции могут избавить от вируса. Подробнее о том, что вообще произошло и какие задачи стоят перед учеными далее, – в нашем материале.

Вирус иммунодефицита человека впервые был описан еще в 1982 году, и с тех пор ученые всего мира не прекращают попыток найти способ лечения пациентов, зараженных им. Нельзя сказать, что эти поиски безуспешны: за это время была разработана терапия, позволяющая пациентам доживать до 70–80 лет, но все же полного излечения добиться не удавалось.

Если сильно упрощать картину, то можно сказать, что ВИЧ, попадая в кровь человека, поражает клетки иммунной системы. В результате ее работа угнетается, и организм больного теряет возможность защищаться от инфекций. Однако некоторые люди имеют довольно редкую мутацию одного из генов (его название – CCR5), в результате которой их организм способен блокировать работу ВИЧ: вирус просто не может взаимодействовать с клетками, не способен прикрепиться к ним. Медики тщательно изучают таких "мутантов", и не удивительно, что появилась идея использовать эту их особенность для лечения других людей.

В 2007 году берлинские медики провели уникальный эксперимент: пациенту по имени Тимоти Браун, зараженному ВИЧ, были пересажены стволовые клетки костного мозга от донора, мутация которого позволяла бороться с заражением. Три года спустя врачам не удалось найти в организме Брауна никаких следов вируса, даже несмотря на то, что антиретровирусная терапия была полностью прекращена.

Казалось бы – вот он, настоящий успех. Врачи принялись испытывать метод на других зараженных, однако достичь такого же результата так и не смогли: всем остальным пациентам пересадка костного мозга не помогала.

Попытки не прекращались, ученые вносили коррективы в методику, но повторить успех "берлинского пациента" не удавалось.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

И вот, в 2016 году в Лондоне врачи провели новую операцию: пациенту, имени которого не называют, был пересажен костный мозг донора с мутацией гена CCR5. Терапия была постепенно отменена, и спустя полтора года в организме "лондонского пациента" врачи не смогли найти ВИЧ. Конечно, о полном выздоровлении врачи не говорят, они осторожно заявляют лишь о "длительной ремиссии" и постоянно подчеркивают, что пациенту придется всю оставшуюся жизнь провести под тщательным наблюдением специалистов. Авторы отмечают, что в отличие от "берлинского пациента", который пережил две пересадки и лучевую терапию всего организма, "лондонский пациент" перенес всего одну пересадку и менее интенсивную химиотерапию, – то есть методики немного отличались, но результат был одинаков.

Однако сам факт успешной пересадки говорит о многом. Прежде всего, ученые могут заявить, что случай "берлинского пациента" не был аномалией или случайностью.

Мало того, раньше не исключалась возможность того, что пересадка костного мозга от донора с мутацией вообще не сработала, и организм Тимоти Брауна каким-то образом самостоятельно избавился от вируса. Однако теперь стало ясно, что методика работает и мутировавшие стволовые клетки могут успешно бороться с ВИЧ. Единственное, что огорчает, – это низкий процент успешных случаев.

Основная задача, которая теперь стоит перед исследователями, – выяснить, чем организмы "берлинского" и "лондонского" пациентов отличаются от всех других зараженных. Почему пересадка дала положительный результат именно в их случаях. Возможно, все дело в другой мутации, которая есть уже у самих пациентов. Или же причина в особенностях конкретного штамма ВИЧ.

В любом случае установлено, что метод работает; осталось узнать, почему так редко.

Придает оптимизма и тот факт, что на планете не так уж и мало потенциальных доноров. Согласно исследованиям, в Европе около 10% населения обладают мутировавшим геном CCR5, и их организм может успешно сопротивляться вирусу иммунодефицита. Так что у людей, живущих с ВИЧ, появилась надежда на то, что рано или поздно метод полного излечения будет найден.