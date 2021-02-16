Специалисты назвали боль в ногах симптомом смертельно опасной болезни

Фото: depositphotos/belchonock

Боль в бедрах, позвоночнике или верхней части ног может быть симптомом рака простаты. В случае появления указанных симптомов следует обратиться к врачу, сообщает газета Express.

Эксперты британского Фонда борьбы с раком простаты рекомендуют также пройти все необходимые обследования.

Другими признаками рака предстательной железы могут стать проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также наличие крови в семенной жидкости.

Специалисты напоминают, что рак простаты возникает из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы. Этот вид онкологии считается одним из самых распространенных у мужчин.

Ранее ученые назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни. К такому выводу пришли эксперты из Британской онкологической ассоциации.