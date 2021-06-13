Доктор Мясников предупредил россиян о вреде супов

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Для некоторых россиян употребление супов может нанести вред здоровью из-за большого количество соли и калорийности блюда. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

"Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп", – уточнил он.

Мясников отметил, супы могут быть опасны для людей старше 50 лет и страдающих от гипертонии и других болезней сердца, поскольку таким гражданам рекомендуется съедать не более 2,5 грамма соли в день. В первых блюдах, по словам доктора, эта концентрация выше.

При этом врач отметил, что супы приносят и пользу – запускают работу пищеварительной системы, но размер порции лучше уменьшить из-за высокой калорийности блюда.

Ранее Мясников рассказал, что об угрозе сердечного приступа может говорить боль в животе. По словам специалиста, такой симптом проявляется при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Он также напомнил, что неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела.