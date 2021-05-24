Мясников предупредил о неочевидной опасности гипертонии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гипертония может привести к ухудшению зрения. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Он пояснил, что гипертония – это болезнь сосудов. Из-за увеличения давления большое количество крови поступает в мозг, что негативно сказывается на зрении.

"Органы – мишени заболевания – это и сердце, почки и, конечно, глаза", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что для постановки диагноза исследуется глазное дно, в котором происходит спазм сосудов.

Ранее Мясников рассказал, что об угрозе сердечного приступа может говорить боль в животе. По словам специалиста, такой симптом проявляется при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Он также напомнил, что неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела.