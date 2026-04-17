Гериатр Новоселов: выявлять риски раннего старения нужно после 30 лет

Россияне смогут выявить риски раннего старения с 18 лет, сообщили специалисты. Зачем это нужно и какие болезни пожилых могут возникнуть уже в молодом возрасте, расскажет Москва 24.

"Никогда не рано"

Первый в России Центр медицины здорового долголетия открылся на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского в Москве 15 апреля. Определить риски раннего старения здесь сможет любой желающий с 18 лет, рассказал РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ Алексей Москалев.





Алексей Москалев директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача – увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно.

Москалев уточнил, что без внимания к своему здоровью первые хронические заболевания могут проявиться уже в 35 лет. По его словам, выявление рисков старения будет проходить в несколько этапов. Сначала пациент проходит анкетирование и определяет свой биологический возраст, после чего ему могут назначить дополнительные анализы и исследования, в зависимости от выявленных факторов риска. Персональные рекомендации получит каждый обратившийся.

Также в специализированных центрах можно будет проверить уровень кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления риска нарушений опорно-двигательной системы. Предусмотрены и исследования для оценки психоэмоционального состояния, обмена веществ, риска ожирения и снижения когнитивных функций.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России появились врачи по здоровому долголетию. По ее словам, на данный момент необходимые знания получили первые 260 врачей, при этом обучение продолжается.

Голикова добавила, что правительство ведет работу над созданием центров здорового долголетия по всей стране. Вице-премьер выразила надежду, что они появятся во всех российских регионах к концу 2026 года.

Болезни молодеют?

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный подчеркнул, что появление центров здорового долголетия связано с новым направлением в российское системе здравоохранения – здоровым старением и профилактикой возрастных заболеваний.

"Речь идет о максимальном увеличении периода активной жизни. Сегодня население стареет, количество пожилых граждан увеличивается, сохранить их работоспособность, уберечь от возникновения возрастных заболеваний или отсрочить их наступление стало государственной задачей", – отметил парламентарий в беседе с Москвой 24.

По его словам, целевая аудитория такого обследования – в основном представители средней и пожилой группы.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Что касается молодых людей 18 лет, то здесь речь идет о крайне редких заболеваниях, при которых быстро развиваются возрастные изменения. Вероятно, задача в том, чтобы выявить их вовремя и попытаться притормозить процесс преждевременного старения или развития заболеваний.

В свою очередь, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал Москве 24, что для старения характерны три сущностных проявления: ухудшение всех функций без исключения (всех органов и тканей), формирование риска возрастзависимых заболеваний и повышение вероятности смерти на фоне первых двух пунктов. Однако сначала функции должны созреть, что у 18-летнего человека чаще всего еще не произошло, – особенно в плане интеллекта, памяти и физических показателей.

"Возрастзависимые заболевания известны: нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона), диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. У диабета первого типа есть молодой вариант, там однозначно присутствует генетический вклад, и таких людей можно выявлять", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, среди молодых людей необходимо находить тех, у кого возрастзависимая патология присутствует на генетическом уровне. Это связано с тем, что они живут меньше, а скорость старения у них выше. В прохождении подобного скрининга всем 18-летним россиянам нет необходимости, поделился своим мнением гериатр.





Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Тем более что механизмы старения до конца не изучены. Даже неизвестно, старение – это программа или стохастический (случайный) процесс. Диагностировать старение как таковое мы не можем. Процесс течет с разной скоростью у разных людей, без персонифицированного подхода ничего не сделать. Это только начинается во всем мире.

По мнению врача, диагностировать свое старение в 18 лет захотят те, кто "невротизирован". В качестве альтернативы эксперт предложил давать молодежи понятие ценности сохранения здоровья смолоду.

"Функции организма формируются индивидуально: один в 18 уже взрослый мужчина, другой до 30 лет еще ребенок. На мой взгляд, после 30 и нужно отслеживать эти процессы", – добавил он.

Также Новоселов отметил, что изучать процессы старения необходимо не на молодых, а на тех, у кого они "вышли на максимальную скорость". В то же время современная медицина позволяет все глубже спускаться на молекулярный уровень, благодаря чему болезни можно выявить на более ранних стадиях.

"Чем больше будем знать, тем раньше начнем диагностировать", – подчеркнул гериатр.

Также факт того, что болезни "молодеют", связан с изменением образа жизни современного человека: в частности, люди стали меньше двигаться, из-за чего увеличилось количество пожилых с избыточным весом. Однако соотносить напрямую возраст пациента и его болезнь все же нельзя. К примеру, болезнь Альцгеймера описали в начале 1900-х годов у 50-летней женщины, а сегодня она диагностируется в 90% случаев после 65 лет, заключил врач.

