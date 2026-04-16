Врач Генварская: тревожность у школьника может маскироваться под "трудного подростка"

Число психических расстройств у юношей и девушек 15–17 лет выросло в 1,5 раза за последние 10 лет, сообщили в Росстате. Как распознать тревожные сигналы и когда пора вести подростка к специалисту, расскажет Москва 24.

"Не просто дурной характер"

Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет в России выросла на 53% за последние 10 лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Если в 2015 году таких диагнозов было 18,5 тысячи, то в 2024-м (последние доступные данные) – уже 28,3 тысячи. Рост подтвердили в восьми региональных Минздравах: например, в Чувашии в 2025 году ментальные нарушения впервые выявили у 1,2 тысячи несовершеннолетних – на треть больше, чем годом ранее. Среди них преобладали неврозы, тревожные и депрессивные состояния (84,1%).

"На втором месте – психозы и состояния слабоумия, 9%", – уточнили в ведомстве.

За 2 года в регионе также диагностировали 4 случая шизофрении – ранее этот показатель был нулевым.

В Пермском крае в 2025 году психические расстройства выявили у 2,9 тысячи несовершеннолетних (годом ранее – у 2,7 тысячи). Рост зафиксировали также в Марий Эл, Камчатском крае, Московской области и других регионах. При этом в Пензенской, Оренбургской, Челябинской областях, Бурятии и Ямало-Ненецком автономном округе уровень выявляемости снизился.

Чаще всего диагнозы ставят осенью и весной, однако это связано не с сезонностью, а с прохождением обязательных медкомиссий.





из сообщения Минздрава Пензенской области Для точной диагностики важно, чтобы набор определенных симптомов наблюдался у ребенка не менее шести месяцев. Только тогда можно говорить о наличии расстройства поведения, а не о временной реакции на стресс.

Рост выявляемости эксперты связывают с улучшением диагностики и повышением настороженности общества.

"Если 20–30 лет назад некоторые особенности поведения ребенка воспринимались за избалованность, дурной характер, невоспитанность, то сейчас мы понимаем, что такое поведение может быть связано с СДВГ или расстройством аутистического спектра", – отметили в Минздраве Удмуртии.

При этом ранее СМИ также сообщали о тенденции снижения возраста пациентов, принимающих антидепрессанты: среди пациентов фиксировались дети с 9 лет, а родители все чаще начинают водить детей к психологам и психиатрам уже с младших классов, а иногда и раньше. Специалисты связали это с давлением со стороны родителей, чрезмерным временем, проводимым в социальных сетях, и общей информационной перегрузкой.

Психиатр Владимир Крупин отметил, что для определения причины роста подростковых психических расстройств необходимо провести множество исследований.

"Профессиональный компас подсказывает: в последнее время действительно стало больше таких историй, но связано это не с ростом заболеваемости, а с тем, что стали чаще обращаться. Психиатрия и психология становятся доступнее, уходит общественная стигматизация вокруг прихода к специалистам", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, если провести патопсихологическое обследование группы подростков, то с точки зрения взрослых они все дадут какие-то отклонения.





Владимир Крупин психиатр Это нормально: дети растут, пробуют мир на прочность, узнают, что можно и что нельзя.

Главное – перестать обесценивать то, что подросток плохо себя чувствует.

"Знаменитые фразы "Соберись, тряпка", "встань и иди", "все могут, а ты не можешь" только мешают. Когда родители обесценивают, им очень тяжело потом пробиться к здоровой части человека", – добавил врач.

Важно признать состояние ребенка и дать ему понять, что родитель осознает ситуацию. Стоит предлагать решение ситуации, в том числе медикаментозные или терапевтические методы, именно через такую позицию, заключил Крупин.

Информационная интоксикация

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская уточнила, что повышенная тревожность возникает в среднем с 10 до 19 лет.

"Симптомы могут маскироваться под "трудного подростка": резкая смена настроения, агрессия, изоляция, снижение успеваемости. Могут быть эмоциональные, поведенческие расстройства, расстройства пищевого поведения, нейроразвивающие нарушения и даже психотические состояния (вплоть до шизофрении и потери связи с реальностью)", – рассказала она Москве 24.

По словам специалиста, резкий скачок таких состояний связан с образом жизни: это не просто информационная загруженность, а интоксикация.

"Количество времени, проведенного в интернете или нейросетях, не должно превышать 2–3 часа в день. Все остальное время нужно переключать психику на естественные условия жизни: спорт, природу, которые стабилизируют нас. Подростки в этом плане не исключение, даже наоборот: из-за гормонального бума у них и так непростая переходная история психики", – отметила психотерапевт.





Диана Генварская психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Проявление сдвига зависит от социальной среды и уровня внутренней тревожности самого подростка. Пубертатный период – колоссальная нагрузка и на психику, и на тело, которое меняется практически каждый день. Плюс подростковая среда очень суровая, непрощающая, идеалистичная, с радикальными настроениями. Это не способствует мягкому переходу во взрослую жизнь, поэтому усиливается то, для чего уже есть почва.

К симптомам, требующим внимания, относятся резкая изоляция (человек был общительным, а теперь замкнулся), потеря интереса к любимым занятиям, нарушение сна и аппетита, самоповреждение. Также важно соблюдать режим дня и отдыха, быть с подростком на связи, отметила эксперт.

"Сказать ребенку, что нужно обратиться к специалисту – очень персональная история. Одному подростку можно объяснить, что что-то с ним не так и ему можно помочь – взывать к разуму. С другим это невозможно: нужно просто убедить своим авторитетом, что это улучшит его состояние, принесет пользу и сильно повлияет на его будущее. Убеждением, любовью и заботой – в зависимости от того, какие отношения в семье и есть ли шанс проявить все эти качества", – резюмировала Генварская.

Кроме того, психиатр-нарколог Мария Касперович считает, что в ближайшее время число подростков с подобными расстройствами может вырасти вдвое. Среди причин она выделила влияние социальных сетей и повышенную внушаемость.

По ее словам, к специалистам часто обращаются с жалобами на "депрессию" или "панические атаки", которые на деле оказываются кратковременными переживаниями или реакцией на стресс. Кроме того, агрессивное поведение и нестабильное эмоциональное состояние иногда связаны с употреблением психоактивных веществ, что не всегда учитывается при постановке диагноза, добавила врач.