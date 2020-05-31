Дептранс рассказал, как москвичам продлить проездной после 14 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут продлить свои транспортные карты после 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что в понедельник, 1 июня, в кассы подземки обращаться не нужно.

Продлить действие транспортной карты можно тем гражданам, кто в период с 30 марта по 14 июня совершил не более 22 поездок. Для этого после 14 июня надо обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса.

Отмечается, что проездной продлят на количество дней его действия, попавших на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня. К примеру, если он действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня.

Ранее сообщалось, что медицинские работники и волонтеры, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, получили более 40 тысяч бесплатных билетов для проезда в городском общественном транспорте.

Льготные проездные распределяет департамент транспорта совместно с департаментом здравоохранения. Их выдают врачам, медсестрам, санитарам, сотрудникам лабораторий, а также волонтерам, которые помогают в больницах.

Они получают транспортные карты "Тройка", на которых уже записаны билеты. Тип проездного зависит от того, как часто сотрудник выходит на работу – это либо безлимитные проездные со сроком действия 30 или 90 дней, либо билеты на одни сутки.