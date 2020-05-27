Медики и волонтеры получили более 40 тысяч бесплатных проездных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медицинские работники и волонтеры, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, получили более 40 тысяч бесплатных билетов для проезда в городском общественном транспорте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Льготные проездные распределяет департамент транспорта совместно с департаментом здравоохранения. Их выдают врачам, медсестрам, санитарам, сотрудникам лабораторий, а также волонтерам, которые помогают в больницах.

Как рассказал заммэра во вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, медицинские организации, перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, направляют заявки, а затем получают необходимое количество билетов и выдают их сотрудникам.

Они получают транспортные карты "Тройка", на которых уже записаны билеты. Тип проездного зависит от того, как часто сотрудник выходит на работу – это либо безлимитные проездные со сроком действия 30 или 90 дней, либо билеты на одни сутки.

"Нам важно поддерживать тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции. Медработники и волонтеры имеют право на бесплатный проезд в метро, на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах, в наземном транспорте, а также электричках. Кроме того, им не требуется оплачивать место в зоне городской платной парковки и на частных парковках со шлагбаумами", – подчеркнул Ликсутов.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817, на Санкт-Петербург – 363. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции.

В связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения в Москве продлятся до 31 мая. Также в городе сохраняется система пропусков. Разрешение на передвижение требуется при поездках на личном авто или общественном транспорте.