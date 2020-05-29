График прогулок в Москве может показаться странным, но необходимо терпение – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

График прогулок в столице может показаться странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. <...> Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации", – объяснила Ракова.

Расписание прогулок можно найти на портале мэра и правительства Москвы и в "Яндекс.Картах".

По ее словам, горожанам нужно потерпеть две недели, пока будет действовать данный режим. Если за этот период ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшится, власти начнут принимать меры по ослаблению режима, добавила заммэра столицы.

Кроме того, Ракова уточнила, что при прогулках москвичам еще нельзя будет пользоваться детскими площадками, скамейками, а также уличными тренажерами.

"Есть только одно ограничение: пока, увы, нельзя пользоваться городской инфраструктурой", – сказала Ракова. Для подобных ограничений есть логичное объяснение, отмечает заместитель мэра города по вопросам социального развития.

"Любые соприкосновения с поверхностью такой инфраструктуры неограниченного круга людей – это риски заражения", – заключила Ракова.

С 1 июня в столице будут открыты парки и зеленые зоны. Выходить на прогулку с понедельника имеют право все жители Москвы, в том числе люди старше 65 лет. Пропуск при этом оформлять не требуется. Пешие прогулки будут возможны с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю. Отмечается, что гулять можно два раза в будни и один раз в выходной день.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого сообщил, что пропускной режим в столице сохраняется до 14 июня. В соответствии с указом главы города срок действия разрешений на передвижение по столице будет продлен автоматически.

В России выявлено 387 623 случая COVID-19, вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.