"Московский транспорт" и "Помощник Москвы" помогут горожанам спланировать прогулку

17:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спланировать прогулку и оценить загруженность парков теперь можно в приложениях "Московский транспорт" и "Помощник Москвы", сообщает пресс-служба ЦОДД.
"Московский транспорт" покажет загруженность парков, а в "Помощнике Москвы" пользователь сможет сам оценить загрузку и рассказать о скоплении людей в данной точке в разделе "Нарушения", нажав на иконку "Камера".
Информация о парках в режиме реального времени доступна москвичам на тепловой карте. Она также опубликована на mos.ru.
Сейчас карта показывает доступную для прогулок дистанцию радиусом 2 километра при нажатии кнопки "Расписание прогулок" на главном экране, а также ближайшие продуктовые, зоомагазины, аптеки, машины каршеринга, станции метро и автобусов, станции проката велосипедов и самокатов.
Контролирует загруженность парков администрация. При чрезмерном скоплении людей вход в парк могут временно ограничить.
График прогулок москвичей и рекомендуемый для них двухкилометровый радиус вокруг дома стали доступны и на сайте 2ГИС. С 3 июня на этих картах можно будет оценить доступность парков, заявили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. Пользователи увидят, по какому расписанию могут гулять жильцы конкретного дома, передает ТАСС.
Природные территории будут ежедневно патрулировать городские службы. Жителям столицы напомнили, что в Москве по-прежнему нельзя проводить культурно-массовые мероприятия и досуговые занятия. В частности, запрещено устраивать пикники и жарить шашлыки. Горожанам запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками и другими объектами парковой инфраструктуры.
Карта загруженности парков появилась на портале mos.ru
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