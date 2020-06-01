Москвичи посмотрели расписание прогулок на mos.ru более 2 млн раз

18:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи воспользовались сервисом просмотра расписания прогулок на mos.ru с момента запуска сервиса 28 мая более двух миллионов раз. Об этом заявили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы, передает ТАСС.
Расписание прогулок и загруженность парков также можно посмотреть на "Яндекс.Картах" и в мобильном приложении "Моя Москва". Сервис позволяет узнать график, по которому разрешено гулять жителям их дома. Есть также возможность увидеть степень загруженности парков и других мест отдыха.
От уровня заполненности зависит цвет, которым парк будет окрашен на карте. Зеленый означает, что в зоне отдыха немного людей, желтый – соблюдение социальной дистанции осложнено, красный – высокий риск нарушения норм санитарной безопасности.
В профилактических целях во всех городских парках нанесены специальные разметки, указывающие на необходимость социальной дистанции. Посетителей призывают носить маски и перчатки. Жителей просят отказаться от использования лавочек, беседок, детских и спортивных площадок и других объектов парковой инфраструктуры.
Природные территории будут ежедневно патрулировать городские службы. Горожанам напомнили, что в Москве по-прежнему нельзя проводить культурно-массовые мероприятия и досуговые занятия. В частности, запрещено устраивать пикники и жарить шашлыки. При большом скоплении людей в парках и других территориях их могут вновь закрыть.
С 1 июня в Москве усиливается масочный режим
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