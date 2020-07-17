Москвичам рассказали о живописных веломаршрутах в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных парках обустроено 69 километров велодорожек, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они проходят вдоль набережных и прудов, в лесу, на открытых площадках, по аллеям и мимо современных арт-объектов.

Один из самых живописных маршрутов проходит по парку "Сокольники". 12-километровая велодорожка проложена через центральные площадки, лес, большой розарий и Собачий пруд. По пути даже можно бесплатно помыть велосипед – на Фестильной улице работает мойка.

Маршрут протяженностью 3,7 километра проходит в ландшафтном парке "Митино". Дорожку от пешеходной зоны отделяет полоса из гранитной брусчатки.

Велодорожка длиной 2,5 километра проложена в парке "Ходынское поле". Она небольшая, но зато позволяет прокатиться по липовым аллеям и холмам, мимо сухого фонтана и арт-объекта "Зеркальный лабиринт".

В парке "Северное Тушино" можно на велосипеде проехать мимо порта Северного речного вокзала и Химкинского водохранилища. Протяженность дорожки составляет 3,2 километра, на всем маршруте установлены велопарковки и киоски с водой.

Для неспешной велопрогулки можно отправиться в Измайловский парк. Там маршрут протяженностью 4,3 километра начинается в центральной части парка с аллеи Большого Круга, идет вдоль лесной аллеи Пролетарского Входа и завершается у входа в парк со стороны шоссе Энтузиастов.

Также живописные маршруты для катания на велосипеде можно в парке "Фили". Велодорожка тянется на 2,5 километра. Она начинается возле главного входа, пролегает вдоль северной части парка, пересекает главную аллею и заканчивается недалеко от спортивного комплекса "Конструктор".

Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. Современные городские веломаршруты связывают целые районы и поселения. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Веломаршрут обустроен и вдоль улицы Большой Никитской. Она соединила между собой Центральный выставочный зал "Манеж" и Садовое кольцо. Проехать на велосипеде можно и по Пятницкой улице. С Большой Ордынки имеется поворот на Люсиновскую улицу. Таким образом можно добраться до Даниловского района из центра.

Кроме того, на велосипеде можно без проблем проехать вдоль Крымской набережной и Парка Горького, мимо Воробьевых гор и Мосфильмовского пруда. Данный веломаршрут позволит добраться до Якиманки, Гагаринского района, Дорогомилова и Раменок.