Эксперт рассказал о безопасности передвижения на велосипеде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал Москве 24 об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде. Он уверен, что если велосипедист знает ПДД, то риск аварийной ситуации сводится к нулю.

"Первое, что нужно знать, – это основные правила дорожного движения. Начинающий велосипедист должен хотя бы прочитать их. Это снизит риск аварий на велосипедах практически до нуля", – считает Соломонов.

Однако есть некоторые нюансы, которые применимы лишь к велосипеду. По мнению эксперта, необходимо всегда указывать свое направление движения, если вы совершаете маневр.

"Основные вещи, которые вы должны знать, – это указание направления вашего движения руками. При повороте налево отводите левую руку в сторону. Аналогично, если поворот направо, отводите правую руку. Поднятой рукой – неважно какой – вы обращаете на себя внимание. Например, при остановке движения или внезапной поломке", – рассказал Соломонов.

Он отметил необходимость соблюдать дистанцию между транспортными средствами. При обычной скорости в 10–15 километров в час она должна составлять 3–5 метров. На спуске и в условиях мокрого дорожного полотна она должна быть увеличена до 10 метров.

Соломонов обратил внимание на других участников движения на велосипедных дорожках. Он советует внимательно следить за пешеходами, людьми на самокатах, роликах и скейтбордах.



"Да, по правилам приоритет у велосипедистов, но многие забывают об этом. Велосипед передвигается с гораздо большей скоростью, и человек просто может не успеть сманеврировать, что приведет к столкновению. Поэтому надо быть очень внимательным", – заявил спикер.

Эксперт напомнил, что при передвижении по проезжей части необходимо ехать вдоль обочины по направлению движения автомобилей. Соломонов подчеркнул, что если велосипедист сомневается в своей безопасности на дороге, то можно выехать на тротуар, но важно помнить, что приоритет там всегда будет у пешеходов.

"Вы должны ехать так, чтобы следить за безопасностью пешеходов, не создавая аварийной ситуации", – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в столичных парках обустроено 69 километров велодорожек, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они проходят вдоль набережных и прудов, в лесу, на открытых площадках, по аллеям и мимо современных арт-объектов.

Один из самых живописных маршрутов проходит по парку "Сокольники". 12-километровая велодорожка проложена через центральные площадки, лес, большой розарий и Собачий пруд. По пути даже можно бесплатно помыть велосипед – на Фестивальной улице работает мойка.

Маршрут протяженностью 3,7 километра проходит в ландшафтном парке "Митино". Дорожку от пешеходной зоны отделяет полоса из гранитной брусчатки.

Велодорожка длиной 2,5 километра проложена в парке "Ходынское поле". Она небольшая, но зато позволяет прокатиться по липовым аллеям и холмам мимо сухого фонтана и арт-объекта "Зеркальный лабиринт".

В парке "Северное Тушино" можно на велосипеде проехать мимо порта Северного речного вокзала и Химкинского водохранилища. Протяженность дорожки составляет 3,2 километра, на всем маршруте установлены велопарковки и киоски с водой.