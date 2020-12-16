X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания X5 Retail Group, управляющая магазинами под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", снизит цены на семь товаров из базовой потребительской корзины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров. Инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей", – сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что макаронные изделия, хлеб, тушеная говядина, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко будут продаваться по закупочной цене. На полках магазинов такие товары отметят специальными ценниками.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман подчеркнул, что с помощью обнуления наценки они хотят добиться снижения розничных цен на востребованные товары первой необходимости. Отмечается, что торговые расходы на эти товары организация будет покрывать за свой счет.

"Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", – отметил Шехтерман.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Сообщалось, что благодаря мерам правительства Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.