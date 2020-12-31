МЭР признало эффективными принятые меры по стабилизации цен на продукты

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Принятые правительством России меры по стабилизации роста цен на социально значимые товары, в том числе сахар и подсолнечное масло, оказались эффективными, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Видим, что принятые решения оказались эффективными – за последние две недели декабря пошли вниз цены на подсолнечное масло и сахар", – сказала Крючкова.
Она сообщила, что министерство в сотрудничестве с компетентными ведомствами продолжает отслеживать цены на потребительском рынке по всей производственной цепочке для недопущения и обнаружения рисков роста цен.
На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.
Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые товары
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