МЭР признало эффективными принятые меры по стабилизации цен на продукты

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Принятые правительством России меры по стабилизации роста цен на социально значимые товары, в том числе сахар и подсолнечное масло, оказались эффективными, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Видим, что принятые решения оказались эффективными – за последние две недели декабря пошли вниз цены на подсолнечное масло и сахар", – сказала Крючкова.

Она сообщила, что министерство в сотрудничестве с компетентными ведомствами продолжает отслеживать цены на потребительском рынке по всей производственной цепочке для недопущения и обнаружения рисков роста цен.

На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.