В России подешевели подсолнечное масло и сахар

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Цены на подсолнечное масло и сахар в России с 15 по 21 декабря снизились на 1% и 3,2% соответственно в результате заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

В ведомстве уточнили, что подсолнечное масло впервые подешевело после 19 недель непрерывного подорожания. Цены на продукт в 32 регионах России снизились на 0,1–2,9%, а еще в 17 регионах – на 3,1–7,6%. Не изменилась его стоимость лишь в трех субъектах: Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе.

"Одновременно в 27 субъектах цены на масло подсолнечное выросли на 0,1–2,9%, в шести субъектах – на 3–9,7%", – отметили в Росстате.

Также сообщается, что сахар стал дешевле после 25 недель постоянного роста стоимости. В 40 регионах она упала на 0,1–2,8%, еще в 36 регионах – на 3–8,8%. В двух субъектах – Амурской области и Чукотском автономном округе – цены не изменились, а в семи регионах России выросли на 0,4–3,1%.

В Росстате также рассказали, что рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился.

На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.