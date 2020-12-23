Госдума приняла закон о госрегулировании цен на социально значимые товары

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Госдума приняла в третьем чтении закон о госрегулировании цен правительством России на социально значимые товары.
В соответствии с документом кабмин РФ может самостоятельно принимать решения о стабилизации розничных цен на продукты. В настоящий момент правительство может регулировать стоимость товаров, если она в течение месяца поднялась на 30% и более.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отмечал, что таким образом кабмин сможет более оперативно реагировать на колебания цен на социально значимые продукты на рынке.
На ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.
22 декабря Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и производители продовольствия установили максимальные цены на сахар и подсолнечное масло. Сообщалось, что стоимость сахара теперь не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что у российских властей нет планов по госрегулированию цен. Он отметил, что власти не хотят ломать рыночные принципы, а принятые меры по регулированию цен являются вынужденными.
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