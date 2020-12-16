Сибирские, дальневосточные и северные регионы будут сами определять цены на сахар и масло

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Решения по ценам на сахар и подсолнечное масло смогут определять сами регионы в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпроторга РФ Дениса Мантурова.
Он отметил, что речь идет о корректирующих коэффициентах, которые смогут принимать власти субъектов. Они будут исходить из региональных различий и логистических издержек.
"Прежде всего имею в виду отдельные территории за Уралом – Сибири, Дальнего Востока, а также Крайнего Севера, плюс Калиниградская область. Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", – отметил Мантуров.
При этом он сообщил, что цены будут выше в труднодоступных регионах, что также связано с логистикой.
"С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли", – заявил Мантуров.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. Кроме того, он обсудил вопросы соглашений между производителями и розничными сетями о снижении и фиксировании цен с представителями межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на базовые продукты.
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