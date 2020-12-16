В Минсельхозе назвали сроки снижения цен на подсолнечное масло и сахар

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Цена на сахар и подсолнечное масло в РФ должна снизиться в течение пяти дней после подписания ретейлом и поставщиками соглашений о стабилизации стоимости этих продуктов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.
"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло – 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года", – заявил глава ведомства в ходе подписания договоров.
Патрушев подчеркнул, что снижение цен уже отмечается, однако в полной мере этот процесс раскроется к 21 декабря.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. Так, правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Кроме того, с 15 февраля по 30 июня 2021 года будет действовать пошлина на экспорт пшеницы, которая составит 25 евро за тонну.
Ранее Владимир Путин поручил предпринять меры по прекращению роста цен на продукты. На исполнение этой задачи глава государства выделил неделю с учетом всех необходимых согласований.
Мишустин сообщил, что готовы решения для сдерживания необоснованного роста цен на продукты
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