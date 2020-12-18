Власти РФ не планируют вводить госрегулирование цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти не имеют планов вводить госрегулирование цен и заключать соглашения по стабилизации розничной стоимости других видов продуктов. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы таких даже вариантов не рассматриваем, потому что это мера вынужденная, мы не планируем ломать рыночные принципы", – сказал Мантуров.
Он отметил, что государственное регулирование цен не соответствует принципам рыночной экономики.
"Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники, и так далее", – заявил министр.
По словам Мантурова, соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло является вынужденной мерой для решения задач здесь и сейчас. При этом он подчеркнул, что возможность такого регулирования при резком росте цен (10% в месяц) на социально значимые товары предусмотрена в подготавливаемых поправках в законодательство.
Также министр отметил, что вопрос введения экспортных пошлин на подсолнечное масло требует аккуратного рассмотрения в связи с планами по экспортному нацпроекту.
"Здесь надо аккуратно смотреть, чтобы мы не потеряли конкурентоспособность на внешнем рынке. Нас быстро там заместят, если цены будут неконкурентны", – сказал Мантуров.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Благодаря мерам правительства Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.
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