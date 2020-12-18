Российские торговые сети начали снижать цены на сахар и подсолнечное масло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Снижение розничных цен на сахар и подсолнечное масло в российских торговых сетях в рамках принятого соглашения уже началось, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это уже фактически видно", – приводит его слова ТАСС.
Мантуров пояснил, что глава компании Х5 Игорь Шехтерман и представители других ретейлеров сообщили ему, чтоб работа в этом направлении уже ведется. По словам министра, соглашение о стабилизации цен подписали свыше 50 компаний-производителей, все федеральные торговые сети и большинство региональных.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Сообщалось, что благодаря мерам правительства Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.
Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела
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