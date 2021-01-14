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Москва 24

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Экономика

11:16

Рубль растет к доллару и евро

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Согласно данным торгов на Московской бирже, рубль растет к доллару и евро. Об этом сообщает RT.

В частности, курс доллара составил 73,74 рубля, снизившись на одну копейку, а евро – 89,58 рубля. Его снижение произошло на 3 копейки.

12 января курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января. Тогда он снизился на 0,94 процента и составил 89,94 рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля.

Также сообщалось, что рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Отмечалось, что бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 рублей (1,81 доллара). Чтобы уравновесить стоимость, доллар должен стоить 23,85 рубля, однако на самом деле он гораздо дороже.

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