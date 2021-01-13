В Минсельхозе предложили повысить экспортную пошлину на пшеницу

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Минсельхоз РФ предложил повысить экспортную пошлину на пшеницу и распространить ее на ячмень и кукурузу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно инициативе, с 15 февраля 2021 года пошлину на пшеницу необходимо повысить до 45 евро за тонну. В то же время предложили установить экспортную пошлину на кукурузу до 25 евро за тонну, на ячмень – до 10 евро.

"Минсельхозом России предложено с 15 февраля 2021 года внутриквотные ставки оставить без изменений: на пшеницу в размере 25 евро за тонну, на рожь, ячмень, кукурузу – 0%", – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что рассмотрение данного вопроса планируется 15 января. Его изучит подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Ранее в СМИ появилась информация о сложностях, с которыми столкнулись российские компании при отправке пшеницы по текущим контрактам. В частности, сообщалось, что таможенная служба начала задерживать грузы крупной компании-экспортера для досмотра на срок до десяти дней.