СМИ: российские компании сообщили о сложностях при экспорте пшеницы

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СМИ сообщают о сложностях, с которыми столкнулись российские компании при отправке пшеницы по текущим контрактам. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, это произошло на фоне объявленных квоты и пошлины на экспорт зерна, которые вступят в силу 15 февраля 2021 года.
О начавшихся сложностях изданию рассказали три источника на рынке. В частности, собеседник газеты в крупной компании-экспортере сообщил, что таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней.
Другой источник заявил о сложностях при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики. Также, по его словам, ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.
Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов подтвердил, что бывают задержки, а таможня затягивает оформление документов и проверки груза.
Гендиректор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, в свою очередь, объяснил, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы. По его словам, это может привести к необходимости разгружать суда и к повторному взвешиванию.
Рылько предположил, что сложности с вагонами связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу.
В ФТС при этом сообщили, что информации о проблемах в отношении указанной категории товаров не поступало.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Сообщалось, что благодаря мерам правительства Минсельхоз ожидает снижения цен производителей на сахар до 36 рублей за килограмм, на растительное масло – до 95 рублей за килограмм, а их розничная стоимость снизится до 46 и 110 рублей соответственно.
ФАС проведет внеплановые проверки по снижению цен на продукты
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