В АКОРТ предупредили россиян о возможном подорожании непродовольственных товаров

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В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили россиян о возможном подорожании непродовольственных товаров. Об этом сообщает газета "Известия".

Повышение цен станет следствием увеличения стоимости контейнерных перевозок, пояснили в АКОРТ. Ассоциация направила письмо в Минпромторг с просьбой учитывать этот факт при анализе динамики цен на товары у ретейлеров. В документе утверждается, что стоимость поставок в порты Дальнего Востока из Шанхая в январе текущего года увеличилась в 5 раз по сравнению с октябрем и в 1,2 раза по сравнению с декабрем 2020 года

В письме также утверждается, что цены поставок в балтийские порты в январе увеличились в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020. При этом перевозки по железным дорогам поднялись в стоимости почти в 4 раза к октябрю и 2,4 раза к декабрю прошлого года. Больше всего может подорожать бытовая техника и электроника – на 20%.

В Минпромторге подтвердили факт получения письма от АКОРТ. Там заверили, что примут к сведению факт повышения стоимости контейнерных перевозок во время анализа динамики цен.

Ранее стало известно, что в России может резко подорожать электроника. Повышение цен произойдет из-за дефицита основных комплектующих.

Накануне появилась информация, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. В Минэкономразвития заявили, что с ноября 2020 года по январь 2021-го стоимость указанных товаров выросла на 5,6%.

16 февраля СМИ сообщали, что в России могут вырасти цены на колбасу и сосиски. С предложением увеличить стоимость товара к торговым сетям обратились мясопереработчики. Они попросили поднять цены продуктов на 10–15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.