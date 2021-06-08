Эксперт назвала признаки скорой поломки смартфона

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Быстрое нагревание аккумулятора, частое зависание и медленный отклик на команды являются признаками того, что смартфон скоро придется ремонтировать или менять. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева, передает агентство "Прайм".

По ее словам, современная техника изнашивается и ломается чаще и быстрее, поскольку постоянно становится совершеннее.

"Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя – это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться", – сказала Ильичева.

По словам специалиста, многие современные модели даже не подлежат ремонту, поскольку в них встроены батареи, которые невозможно заменить.

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