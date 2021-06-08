Эксперт назвала признаки скорой поломки смартфона

02:47
Фото: depositphotos/stockasso
Быстрое нагревание аккумулятора, частое зависание и медленный отклик на команды являются признаками того, что смартфон скоро придется ремонтировать или менять. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева, передает агентство "Прайм".
По ее словам, современная техника изнашивается и ломается чаще и быстрее, поскольку постоянно становится совершеннее.
"Часто от этого страдает аппарат, если пользователь много играет на нем. Приходится такие смартфоны часто ставить на зарядку. Если телефон нагревается даже в стадии покоя – это серьезный сигнал к срочной замене батареи, так как она может взорваться", – сказала Ильичева.
По словам специалиста, многие современные модели даже не подлежат ремонту, поскольку в них встроены батареи, которые невозможно заменить.
Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как оградиться от навязчивой рекламы по телефону. Один из способов – подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По словам эксперта, после такого шага телефонные спамеры перестают донимать абонентов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: