В WhatsApp появится новая функция

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Владельцы Android-смартфонов смогут входить в свой аккаунт в WhatsApp с помощью флеш-звонка. Соответствующую функцию сейчас разрабатывает мессенджер, сообщает портал Webetainfo.

Раньше для доступа к приложению требовалось ввести одноразовый код из СМС. Теперь мессенджер будет проводить операцию автоматически. На телефон пользователя будет поступать звонок (отвечать на него не потребуется), затем WhatsApp сверит его номер с шестизначным кодом, который заранее выдало приложение.

Уточняется, что нововведение не будет работать на iOS-устройствах, так как в них доступ приложений к списку звонков запрещен.

Ранее стало известно, что WhatsApp сможет работать одновременно на четырех мобильных устройствах, используя одну учетную запись. При этом, по словам разработчиков, новая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных.

