Эксперт рассказал, что делать, если промок смартфон

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В случае попадания воды в смартфон важно действовать исходя из ситуации, опираясь на предположение о том, будет ли он в итоге работать или нет. О том, что стоит предпринять в подобных случаях, агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Народным методам вроде сушения телефона феном или на батарее, а также держанию аппарата в рисе лучше не доверять", – предупредил эксперт.

Сначала нужно вытащить телефон из воды, по возможности извлечь аккумулятор, SIM-карту и карту памяти, протереть его сухой тряпкой и отнести в мастерскую, в которой с помощью ультразвука удалят невидимые глазу частицы воды. Главное, все это время не включать гаджет. Он также рекомендовал хранить важные данные в облачных хранилищах, чтобы в такой ситуации случайно их не потерять.

Ранее главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова рассказала, как справиться с другой не менее насущной проблемой – сушкой денег. По ее словам, намокшие купюры лучше положить между листов бумаги, придавив их чем-нибудь тяжелым, а использование фена или утюга может деформировать их или вовсе сжечь.

