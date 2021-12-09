Apple остановила производство iPhone впервые за 10 лет

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Американская компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad из-за отсутствия комплектующих. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Кроме того, сотрудники заводов-партнеров не вышли на традиционную сверхурочную работу в преддверии новогодних праздников. В связи с этим компания сократила производство гаджетов на миллионы единиц и рискует потерять миллиарды долларов дохода, что может также привести к дефициту товара.

"Вся полупроводниковая промышленность не в состоянии удовлетворить этот критический спрос в том числе из-за увеличения сроков поставки сырья. Даже если у вас есть готовые 99% компонентов, но не хватает одного, двух или трех, невозможно приступить к окончательной сборке продукта", – прокомментировал ситуацию представитель Apple.

Самыми дефицитными компонентами стали процессор, модуль 5G и экран. С такой же проблемой столкнулись и другие производители электроники: Samsung, Xiaomi, Oppo, HP, Dell, Acer и Nintendo.

Ранее сообщалось, что Apple в 2022 году планирует выпустить пять новых моделей компьютеров Mac, в том числе MacBook Pro начального уровня на базе собственного процессора Apple M2.

