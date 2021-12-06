Apple планирует выпустить пять новых моделей Mac в следующем году – СМИ

15:30
Фото: apple.com
Компания Apple в 2022 году планирует выпустить пять новых моделей компьютеров Mac, в том числе MacBook Pro начального уровня на базе собственного процессора Apple M2. Об этом сообщает "Газета.ру".
Кроме того, ожидается, что компания в новом году выпустит обновленный Mac mini, iMac высокого класса, Mac Pro и модернизированную версию MacBook Air, который также будет оснащен собственным процессором Apple M2.
Эта информация соответствует оценкам экспертов, которые отмечают, что Apple значительно опережает поставленный план по переходу на процессоры собственного производства и отказу от чипов Intel.
Также, по некоторым данным, в следующем году компания представит AR-гарнитуру с дополненной и виртуальной реальностью и новые наушники AirPods Pro.
Ранее сообщалось, что Apple представит новый iPhone SE 3 в марте 2022 года. Предполагается, что смартфон сохранит дизайн предшественника и станет единственным с 4,7-дюймовым дисплеем. Кроме того, модель получит поддержку сетей пятого поколения и чипсет Apple A15 Bionic, представленный в серии iPhone 13.
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