Смартфоны от Apple впервые сравнялись по популярности с Samsung – исследование

16:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число пользователей Apple и Samsung в Москве впервые сравнялось. Об этом сообщили в пресс-службе МТС. Аналитики оператора исследовали смартфоны, которыми жители столицы и Подмосковья пользовались в прошлом году.
В результате самым популярным смартфоном стал Apple iPhone 11: количество пользователей этой модели в сети компании выросло на 70%. В тройку лидеров в Московском регионе вошли еще две модели этой компании: Apple iPhone 7 и Apple iPhone XR.
В итоге доля Apple на столичном рынке составила 26,5%. Аналогичный показатель и у южнокорейской компании Samsung. Третье место в рейтинге – у китайской Xiaomi, доля компании на столичном рынке выросла до 20,9%.
Общая доля смартфонов с 4G в Москве и Подмосковье выросла до 96%, а вот моделей с поддержкой сети пятого поколения – пока всего 5,5% от общего числа.
"Смартфон стал полноценным рабочим инструментом для решения различных задач через интернет, что требует большей осознанности при его выборе. Сегодня особенно важны поддержка смартфоном современных протоколов связи, хорошая камера, большой объем памяти, надежный аккумулятор и долгий срок службы. От оператора абоненты ожидают сплошного покрытия, высоких скоростей и своевременной подготовки к запуску новых поколений связи. По итогам прошлого года средняя скорость мобильного интернета в области выросла за год на 35% – до 43 Мбит/с, приблизившись к московской – 54 Мбит/с, что позволяет нашим клиентам выполнять необходимые действия через интернет практически из любой точки региона", – отметил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.
В России лидером среди пользователей остается Samsung, на втором месте – Xiaomi, а третью строчку занимает Apple.
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