Стали известны подробности дизайна нового смартфона Apple

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Новые смартфоны Apple выйдут с обновленным вырезом на экране, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он появится у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. У гаджетов будут отверстия под датчик Face ID и фронтальную камеру.

В базовых версиях iPhone 14 и 14 Max останется привычная "монобровь". Ожидается, что такой дизайн сохранится минимум на год.

Также сообщается, что новые смартфоны будут отдаленно похожи на iPhone 4. У них будут круглые кнопки регулировки громкости, а также новые элементы из стекла.

Ранее компания Apple запатентовала функцию разблокировки iPhone ухом. Речь идет о системе идентификации пользователя с помощью наушников AirPods. Гарнитура будет основываться на импульсной характеристике, уникальной для каждой ушной раковины. Так, если пользователь отдаст свои наушники другому человеку, то система заблокирует доступ.

