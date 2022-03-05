Президент Курчатовского института оценил санкции Евросоюза в сфере науки

Фото: Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что санкции Евросоюза в области науки могут отразиться не только на России. Об этом сообщает RT.
"Со своей стороны, мы полностью сохраняем участие в европейских проектах, соблюдаем все взятые на себя обязательства. И думаем, что наши европейские коллеги тоже будут следовать правилам", – отметил специалист.
По мнению Ковальчука, в случае каких-либо необратимых шагов может быть нарушена мировая гармония, поскольку наука служит сохранению единства.
Президент Курчатовского института отметил, что в России готовы к ситуации с санкциями. В частности, он указал на запуск масштабной программы по созданию в РФ инфраструктуры класса "мегасайенс" для прорывных исследований.
Эксперт напомнил о создании мегаустановок на Дальнем Востоке, на острове Русский, а также о работе Курчатовского источника синхротронного излучения в Москве и высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК под Санкт-Петербургом.
Михаил Ковальчук предположил, что Россия может усилить научные связи с Белоруссией, Узбекистаном и рядом стран СНГ. Также он готов положиться на совместную работу с Индией и Китаем.
Ранее бывший министр образования Ольга Васильева предложила пересмотреть критерии для защиты диссертации в России. В настоящий момент соискателям требуются публикации в изданиях, которые индексируются в международных базах данных Web of Science и SCOPUS, однако вероятны проблемы с доступом к ним.
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