Экс-министр образования Васильева предложила изменить правила защиты диссертаций

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Экс-министр образования Ольга Васильева предложила пересмотреть критерии для защиты диссертации в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Васильевой, в настоящий момент основные результаты диссертаций требуется публиковать в научных изданиях, которые индексируются в международных базах данных Web of Science и SCOPUS.

"Мы уже давно говорим о том, что определение статуса и уровня исследований и ученых на основании публикации в изданиях, входящих только лишь в SCOPUS и Web of Science, ошибочно, эти структуры коммерциализированы. Нам необходимо отходить от этой практики, повышать статус российских научных изданий", – заявила бывшая чиновница.

Ольга Васильева объяснила, что в настоящий момент требуется усиление отечественных изданий, а также журналов стран СНГ и других государств, работающих с русскоязычной аудиторией.

При этом экс-глава Минобразования уточнила, что речь не идет о полной изоляции России от мировой науки. В то же время она предложила обратиться к научным журналам высокого уровня в Китае, Латинской Америке и Индии.

В конце февраля министерство образования и науки сообщило, что отчисленные из высших учебных заведений за рубежом студенты продолжат учиться в ведущих университетах России бесплатно. В частности, принять обучающихся готовы в Московском государственном университете имени Ломоносова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

