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Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Роскосмос".

"В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России", – уточняется в сообщении.

26 февраля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке сотрудничества с Европой по организации космических запусков с космодрома Куру.

Решение было принято вслед за санкциями, которые последовали решению Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что в планы властей России не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

