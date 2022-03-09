Финляндия замораживает сотрудничество с РФ по высшему образованию и науке

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и культуры Финляндии.

Уточняется, что финским вузам рекомендовано воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в данных сферах.

"Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть приостановлено", – говорится в сообщении.

Также будет заморожена работа над новыми инициативами, которые связаны с сотрудничеством властей Финляндии и России или Белоруссии.

По словам министра образования и культуры Финляндии Антти Курвинена, политика страны направлена на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей.

Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него включили Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.