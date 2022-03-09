Финляндия замораживает сотрудничество с РФ по высшему образованию и науке

16:05
Фото: depositphotos/dnaumoid
Финляндия замораживает сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и научных исследований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и культуры Финляндии.
Уточняется, что финским вузам рекомендовано воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в данных сферах.
"Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть приостановлено", – говорится в сообщении.
Также будет заморожена работа над новыми инициативами, которые связаны с сотрудничеством властей Финляндии и России или Белоруссии.
По словам министра образования и культуры Финляндии Антти Курвинена, политика страны направлена на поддержку Украины, а не на российских студентов и исследователей.
Ранее правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него включили Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канаду, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Тайвань, Украину, Черногорию, Швейцарию и Японию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин призвал соседние страны не ухудшать отношения с Россией
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