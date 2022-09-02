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Мэр Москвы

12:50

Карта "Тройка" заработала в Луганске с 1 сентября – Собянин

мэр Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что в Луганске с 1 сентября заработала транспортная карта "Тройка", передает РИА Новости.

Заявление было сделано на просветительском марафоне "Знание".

"Тройка работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России. И вчера даже заработала в Луганске", – рассказал Собянин.

3 июня 2022 года Москва и Луганск стали городами-побратимами. Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами.

Тогда Собянин и Пилавов договорились о сотрудничестве и развитии выгодных взаимосвязей между городами в области науки, технологий, транспорта, здравоохранения и других сфер. Мэр Москвы заявил, что власти уже наметили план по восстановлению объектов инфраструктуры: общеобразовательных учреждений, жилых домов, электрических сетей, уличной дорожной сети и других.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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