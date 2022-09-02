Карта "Тройка" заработала в Луганске с 1 сентября – Собянин

12:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что в Луганске с 1 сентября заработала транспортная карта "Тройка", передает РИА Новости.
Заявление было сделано на просветительском марафоне "Знание".
"Тройка работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России. И вчера даже заработала в Луганске", – рассказал Собянин.
3 июня 2022 года Москва и Луганск стали городами-побратимами. Сергей Собянин и глава Луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами.
Тогда Собянин и Пилавов договорились о сотрудничестве и развитии выгодных взаимосвязей между городами в области науки, технологий, транспорта, здравоохранения и других сфер. Мэр Москвы заявил, что власти уже наметили план по восстановлению объектов инфраструктуры: общеобразовательных учреждений, жилых домов, электрических сетей, уличной дорожной сети и других.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: