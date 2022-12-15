Тематические "Тройки" с амурскими тиграми появятся в продаже в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические карты "Тройка" с амурскими тиграми скоро появятся в продаже. Информацию об этом опубликовал столичный Дептранс.

"Ищите их на сайте интернет-магазина, на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро на "Трубной" и "Маяковской", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что совместная с центром "Амурский тигр" инициатива призвана привлечь внимание пассажиров к проблеме сохранения этих редких животных.

По результатам "тигриной переписи" 2015 года в стране насчитывалось не более 540 взрослых тигров, включая тигрят. В настоящее время в дикой природе их не менее 750.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, выпущено всего 5 тысяч карт.

Ранее в продаже появились карты "Тройка" с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА. Тематические транспортные карты выпустили тиражом 2 тысячи экземпляров.



Лимит пополнения карты "Тройка" увеличат до 10 тысяч рублей

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