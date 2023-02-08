Москвичей предупредили об облачной погоде и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 8 февраля, в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 3 до 5 градусов мороза. В области будет холоднее – от 3 до 8 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы Москве и области вновь был продлен. Его действие продлится до 12:00 четверга, 9 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву в конце недели. Согласно прогнозам, в четверг, 9 февраля, температура воздуха в Москве поднимется до одного градуса тепла.

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 9 февраля

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