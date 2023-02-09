Синоптики предупредили о возвращении метели и сильного ветра в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики спрогнозировали возвращение сильного ветра, снега и метели в столичный регион. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

"Антициклон, так толком и не порадовав москвичей солнышком, передает инициативу циклонам. Это означает, что по-прежнему будет преобладать облачная погода, хотя прогнозы и не исключают прояснения в отдельные дни предстоящего периода", – говорится в сообщении.

Снег будет идти с разной интенсивностью. Ожидается ветер с частично сильными порывами, а также метель. Температурный фон превысит климатическую норму, но будет переменчивым.

В пятницу ночью прогнозируется небольшой снег, в столице ожидается -3...-5 градусов, в Подмосковье – -2...-7 градусов. В дневное время столбики термометров покажут от 5 градусов мороза до 0. Также ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Похожая погода сохранится и в субботу.

12 февраля ожидается облачная погода, местами пойдет сильный снег. В Москве прогнозируется до -2...-4 градусов, в области – до -2...-7 градусов. Кроме того, в этот период сохранится гололедица.

Ночью в понедельник ожидается похолодание до -5...-10 градусов. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение распространяется и на Подмосковье. Оно продлится до 22:00 пятницы, 10 февраля.

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