Предупреждение об опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

Предупреждение распространяется и на область. Оно продлится до 22:00 пятницы, 10 февраля.

Между тем москвичам рассказали, что 9 февраля в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. Днем столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 0.

В предстоящую субботу ожидается до -2 градусов, в воскресенье – до -4 градусов.

Утром 11 февраля прогнозируется небольшой снег. Скорость ветра в этот день будет доходить до 1,2 метра в секунду. Снег сохранится и 12 февраля.

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 85%

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