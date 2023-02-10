Предупреждение об опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Предупреждение распространяется и на Подмосковье. Оно актуально до 21:00 субботы, 11 февраля.

Между тем москвичей предупредили об облачной погоде со снегом и гололедицей в пятницу, 10 февраля. Синоптики также спрогнозировали метель.

Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 0 до 5 градусов мороза.

Ветер будет юго-западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 10 февраля

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