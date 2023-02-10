Циклон с ветром, солнцем и снегопадом придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Циклон с ветром, солнцем и умеренным снегопадом придет в Москву в выходные. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

С вечера 11 февраля в столицу придет циклон с выраженной зоной осадков. Из-за этого в городе пройдет умеренный снегопад. Синоптик добавил, что может выпасть не менее пяти сантиметров осадков.

"Что касается температуры, то она будет близка к нулю, до 2 градусов ниже нуля сегодня и завтра, в воскресенье понижение температуры – -5 в среднем. В понедельник утром у нас уже -8…-9 градусов", – отметил Шувалов.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT подчеркнул, что погода в Москве в выходные будет пасмурной. По его словам, 11 февраля снег усилится, а на следующий день осадков будет меньше. При этом в понедельник, 13 февраля, в столицу придет оттепель.

"В субботу ночью – -1...-4 градуса, днем – 0...-5 градусов, в воскресенье ночью – -2...-5 градусов, днем – 0...-5 градусов. В понедельник – от 0 до 3 градусов", – поделился Цыганков.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в столице в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. Синоптики добавили, что уже в воскресенье, 12 февраля, "все будет белым-бело".

При этом эксперты пообещали комфортную для середины февраля температуру. Ночью столбики термометров местами опустятся до -8 градусов, днем – до -5 градусов.



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