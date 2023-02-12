Авиация Канады и США сбила неопознанный воздушный объект над Канадой

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Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады", – написал он.

Трюдо сообщил, что неопознанный объект был сбит над Юконом. В сбитии объекта принимал участие американский истребитель F-22.

Он также подчеркнул, что обсудил ситуацию со сбитым летательным аппаратом с президентом США Джозефом Байденом. Премьер-министр Канады также уточнил, что обломки объекта будут исследованы.

По заявлению местных СМИ, объект мог быть шпионским аэростатом.

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. После изучения обломков, в Госдепе заявили, что сбитый аэростат был оснащен техникой для разведки.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. Представители ведомства заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы, его уничтожение было серьезным нарушением международной практики, а на территорию США аппарат попал по ошибке.

Впоследствии сообщалось, что 10 февраля военные США сбили аэростат над Аляской. Аппарат летел на высоте около 12 тысяч метров и, по заявлением властей США, представлял угрозу безопасности для гражданских рейсов.

Военные США сбили аэростат над Аляской

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