В ГД внесли проект обращения в ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

Комитет по международным делам внес в Государственную думу инициативу по обращению в ООН с предложением организовать международное расследование по факту причастности американской стороны к взрывам на "Северных потоках". Проект опубликован в думской базе данных.

Депутаты обратились к Совету безопасности ООН с целью провести расследование акта международного терроризма, дать правовую оценку теракту и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей данного преступления.

В документе сказано, что расследование американского журналиста Сеймура Херша подтвердило факт причастности США и их норвежских пособников к терактам. В обращении также подчеркивается, что Белый дом несет полную ответственность за причинение многомиллиардного ущерба владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, а также за долгое пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие государств.

О том, что думские депутаты решили подготовить обращение в ООН после расследования американского журналиста, стало известно 9 февраля.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Херш заявил, что американские водолазы, прикрываясь учениями НАТО, установили взрывное устройство под газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2" летом прошлого года. Спустя три месяца взрывчатку якобы дистанционно активировали норвежцы.

Херш подчеркнул, что американский лидер Джо Байден захотел взорвать "Северные потоки" после долгосрочных секретных переговоров. Главной темой обсуждения был вопрос организации диверсии без оставления улик.

На "Северных потоках" нашли три утечки 26 сентября 2022 года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока – 1".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.

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