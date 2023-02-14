В офисе генсека ООН заявили об отсутствии мандата для расследования на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

ООН не имеет мандата для расследования инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Подобным образом Дюжаррик ответил на просьбу прокомментировать внесение комитетом ГД по международным делам на рассмотрение палаты проекта обращения к Совбезу ООН о расследовании подрыва "Северных потоков".

"У нас нет мандата. <...> Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН", – приводит его слова ТАСС.

Проект, опубликованный ранее в думской электронной базе, содержит просьбу депутатов РФ к СБ ООН провести расследование акта международного терроризма, дать правовую оценку теракту и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей преступления на "Северных потоках". Депутаты считают, что Белый дом несет полную ответственность за причинение многомиллиардного ущерба владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов.

Обращение было подготовлено политиками после расследования американского журналиста Сеймура Херша, подтверждающего факт причастности США и их норвежских пособников к терактам на газопроводах.

На "Северных потоках" нашли три утечки 26 сентября 2022 года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне. Другие две – на обеих нитках "Северного потока".

Четвертую утечку зафиксировали в шведской экономической зоне 29 сентября.



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