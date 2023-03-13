Министр экономики Сербии выступил за введение антироссийских санкций

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Министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что правительству страны необходимо ввести санкции против России. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, – это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание", – написал Раде Баста.

Он также призвал других министров Сербии высказаться по вопросу касательно введения антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз на полгода продлил санкции против почти 1,5 тысячи физических лиц и 205 организаций России из-за конфликта на Украине. Как отметили в ЕС, санкции продлены без изменений в составе санкционных списков. Действие прежних ограничительных мер истекало 15 марта этого года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи Спортлото и других букмекерских организаций. Новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц.

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