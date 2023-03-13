В РФ предупредили о последствиях санкций США против частной собственности

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил об угрозе доверию к США со стороны других стран из-за антироссийских санкций в сфере частной собственности, передает "Лента.ру".

Минфин и Минюст США ранее допустили расширение ограничений, которые в том числе призваны усовершенствовать законодательство и на легальных основаниях конфисковать собственность российских олигархов, а средства передавать Украине.

"Если вопрос по защите частной собственности подвиснет, я думаю, это серьезный удар по доверию США, которое сильно пошатнулось в мире в последнее время", – заявил Чепа.

По мнению депутата, речь идет о посягательстве на одну из основных статей Конституции США.

Также он оценил возможное введение в Штатах требования о раскрытии информации о фактическом владельце жилья. Парламентарий напомнил, что возможность отследить собственников имелась и раньше, пусть и при условии, что в историю по объекту не вмешивались сотрудники ФБР.

Новые ограничения, по мнению депутата, предпринимаются "от бессилия", поскольку представители бизнеса все равно находят контакты и возможности проводить те или иные операции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов. По мнению представителя Кремля, страны Запада нарушают международное право и посягают на государственную и частную собственность.

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