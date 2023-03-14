В Сербии потребовали отставки министра, выступившего за введение санкций против РФ

Фото: ТАСС/AP/Darko Vojinovic

В Сербии политическая партия "Движение социалистов", лидером которой является директор Агентства безопасности и информации страны Александр Вулин, потребовала отставки министра экономики Раде Басты, который призвал ввести санкции против России. Соответствующее заявление появилось на сайте партии.

Ранее Раде Баста заявил, что Сербия платит высокую цену за то, что не ввела антироссийские санкции. Он также сообщил о давлении, которое оказывается на президента страны Александра Вучича.

Вулин отметил, что подобными заявлениями Баста выступает за разрыв экономических, братских и дружественных связей как с официальной Москвой, так и с русским народом в целом.

"Особенно позорно, что Баста прикрывается президентом Сербии, чтобы подорвать независимость и нейтралитет, которые Александр Вучич защищает как от иностранцев, так и от таких внутренних трусов", – приводятся слова Вулина в заявлении партии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала министру экономики Сербии высказаться против давления США на свою страну вместо того, чтобы выступать за введение санкций против РФ.

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